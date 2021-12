Smog | inchiesta Torino | in corso tre consulenze tecniche

(Di martedì 28 dicembre 2021) Un'indagine epidemiologica, un'analisi delle sostanze sprigionate nell'aria, uno studio sulle iniziative per la mobilità sostenibile: sono tre leche erano state ordinate dalla ...

... uno studio sulle iniziative per la mobilità sostenibile: sono tre le consulenze tecniche che erano state ordinate dalla procura di Torino nell'della magistratura su eventuali ...... 2021 Palazzo di Giustizia"re dei concerti": confermate le richieste di rinvio a ... Nosiglia: "Istituzioni non restino inermi" Redazione - Dicembre 23, 2021 Torino, Torino soffoca: il ...Un'indagine epidemiologica, un'analisi delle sostanze sprigionate nell'aria, uno studio sulle iniziative per la mobilità sostenibile: sono tre le consulenze tecniche che erano state ordinate dalla pro ...Competenze sparse tra quattro assessorati regionali senza una vera cabina di regia, progetti scollacciati, nessuna legge ad hoc e dotazioni finanziarie ridotte. Eppure, i progetti importanti ci sono e ...