Slalom gigante femminile Lienz 2021: vince Worley. Brignone rimonta ma è 4ª (Di martedì 28 dicembre 2021) Tessa Worley storica! La francese vince lo Slalom gigante di Lienz, in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022. Alla francese il successo mancava dallo scorso 28 gennaio, quando si impose sempre in gigante a Kronplatz. Con questo successo Worley diventa la terza gigantista più vincente nella storia della Coppa del Mondo con 15 successi, dietro solo ad Annemarie Moser-Pröll a quota 16 e a Vreni Schneider a quota 20. La francese, dopo aver chiuso in testa la prima manche, ha messo tutte in riga anche nella seconda a partire da Petra Vlhova, seconda a 0.30. Terza, al terzo podio consecutivo nella specialità, la svedese Sara Hector, a 0.38. Da sottolineare la manche "tombiana" di Federica

