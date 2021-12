Advertising

napolista : Sky: il Toronto offre a #Insigne 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus Il capitano è fortemente tentato, ma vor… - tuttonapoli : Sky - Insigne fortemente tentato dal Toronto: offerti oltre 11mln per 5 anni più maxi-bonus - NCN_it : #Sky – #Insigne-#Toronto, offerta da capogiro ma l'attaccante non ha ancora accettato: risposta attesa a breve… - adam_ounas10 : RT @BisInterista: Dopo l'acquisto di Insigne, il Toronto fa sul serio anche per Paulo Dybala (Sky) - BisInterista : Dopo l'acquisto di Insigne, il Toronto fa sul serio anche per Paulo Dybala (Sky) -

Chicago ritrova Zach LaVine e non ferma la sua corsa battendo Indiana, Cleveland travolge(rimaneggiata causa Covid), San Antonio supera senza difficoltà Detroit. Brutto passo falso per ......Sport NBA e in streaming su SkyGo : si tratta di San Antonio Spurs - Detroit Pistons che inizierà all'1:00. Ecco il calendario completo: PROGRAMMA COMPLETO 00:00 - Cleveland Cavaliers -...Sky Sport Italia confirms Lorenzo Insigne is ‘tempted’ by an offer from Toronto FC, with the MLS side pushing for a January transfer. SportMediaset broke the news of Insigne’s agreement with ..."Insigne, non ha ancora accettato l’offerta ma, in ogni caso, è comunque deciso a finire la stagione con il Napoli".