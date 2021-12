Sky: il Toronto non si ferma ad Insigne, vuole pure Belotti (Di martedì 28 dicembre 2021) Non solo un quinquennale da 11,5 milioni netti l’anno (esclusi bonus) ad Insigne, il Toronto sarebbe pronto a offrire un bel po’ di soldi pure ad Andrea Belotti, anche lui in scadenza col Torino. Lo riporta il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Oggi sono stati infatti registrati dei contatti tra le parti. Contatti non avanzati come nel caso di Insigne, ma comunque di una certa importanza. Il Toronto, dunque, sogna di proporre in MLS una coppia d’attacco tutta italiana. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Non solo un quinquennale da 11,5 milioni netti l’anno (esclusi bonus) ad, ilsarebbe pronto a offrire un bel po’ di soldiad Andrea, anche lui in scadenza col Torino. Lo riporta il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Oggi sono stati infatti registrati dei contatti tra le parti. Contatti non avanzati come nel caso di, ma comunque di una certa importanza. Il, dunque, sogna di proporre in MLS una coppia d’attacco tutta italiana. L'articolo ilNapolista.

