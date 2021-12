Sissi: trama puntata del 4 Gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) In onda martedì 4 Gennaio il terzo e quarto episodio della miniserie Sissi Dal 28 dicembre e per tre settimane, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “Sissi“, la nuova serie dedicata alla vita della duchessa Elisabetta di Baviera. La serie ripercorre la vita della duchessa fino al titolo di imperatrice d’Austria. Ad interpretarla, l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Nel cast, anche Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch, Pauline Renevier. Nei primi episodi, dopo l’incontro tra Franz e Sissi, le nozze sono sempre più vicine e Sissi deve in fretta e furia imparare tutto sulla vita di corte. Le è vicina la sorella Helene, la quale – vista la giovanissima età di ... Leggi su zon (Di martedì 28 dicembre 2021) In onda martedì 4il terzo e quarto episodio della miniserieDal 28 dicembre e per tre settimane, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ““, la nuova serie dedicata alla vita della duchessa Elisabetta di Baviera. La serie ripercorre la vita della duchessa fino al titolo di imperatrice d’Austria. Ad interpretarla, l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Nel cast, anche Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch, Pauline Renevier. Nei primi episodi, dopo l’incontro tra Franz e, le nozze sono sempre più vicine edeve in fretta e furia imparare tutto sulla vita di corte. Le è vicina la sorella Helene, la quale – vista la giovanissima età di ...

