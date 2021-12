Sissi serie tv, stasera prima puntata: quando inizia? Orario, trama, canale, cast, quante puntate, anticipazioni (Di martedì 28 dicembre 2021) La prima puntata della serie tv Sissi andrà in onda stasera, martedì 28 dicembre 2021, in prima serata: scopriamo quando inizia, l’Orario, su che canale va in onda, quante puntate sono previste e tutte le anticipazioni in merito. Leggi anche: Sex and the City 2021: quando e come vedere i nuovi episodi senza Sky? Data, streaming,... Leggi su donnapop (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladellatvandrà in onda, martedì 28 dicembre 2021, inserata: scopriamo, l’, su cheva in onda,sono previste e tutte lein merito. Leggi anche: Sex and the City 2021:e come vedere i nuovi episodi senza Sky? Data, streaming,...

Advertising

QuiMediaset_it : Al suo debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di… - Giorgia90504843 : RT @Freyja_89: Il TG 5 fa un servizio sulla nuova serie #Sissi e mette come musica di fondo #ElisadiRivombrosa - _MadMadamMim : RT @CinguettaTV: Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia… - OltreTv : Stasera esordio Italiano per la serie Tedesca #Sissi, pronostichiamo il gradimento del pubblico. - artvworld : @CorneliaHale94 questa nuova serie su sissi è tedesca, non americana ?? -