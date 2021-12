Sissi: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv (Di martedì 28 dicembre 2021) quante puntate sono previste per Sissi, la serie tv tedesca che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 28 dicembre 2021; la terza e ultima martedì 11 gennaio 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021 Seconda puntata: martedì 4 gennaio 2022 Terza puntata: martedì 11 gennaio 2022 durata Quanto dura (durata) ogni puntata di Sissi? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. Essendo la puntata composta da due episodi la durata ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021)sono previste per, latv tedesca che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda treda due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 28 dicembre 2021; la terza e ultima martedì 11 gennaio 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021 Seconda puntata: martedì 4 gennaio 2022 Terza puntata: martedì 11 gennaio 2022Quanto dura () ogni puntata di? Ogni episodio ha unadi circa 1 ora. Essendo la puntata composta da due episodi la...

