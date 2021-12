Sissi, look a confronto. Dalle nuove Serie TV al film anni 50 (Di martedì 28 dicembre 2021) Royalcore è la parola dell’anno 2021. Dalla moda al beauty all’arredamento, il fascino irresistibile della nobiltà e di tutto ciò che gli gira intorno impazza sui social e nelle Serie TV, da The Crown a The Great fino a Bridgerton. L’ultima novità? Il ritorno di un grande classico, Sissi, in ben due versioni. La miniSerie tedesca Sissi su Mediaset (Canale Cinque), dal 28 dicembre, è già un successo in Germania dove hanno già annunciato la seconda stagione e promette ascolti record anche nel Bel Paese. Lancio previsto nel 2022 per The Empress, biopic in costume firmato Netflix che racconta in sei episodi la vita dell’Imperatrice. L’attrice Dominique Devenport in una scena di Sissi, la Serie TV su Mediaset dal 28 dicembre. Sulla rete italiana Elisabetta d’Austria-Ungheria avrà il ... Leggi su amica (Di martedì 28 dicembre 2021) Royalcore è la parola dell’anno 2021. Dalla moda al beauty all’arredamento, il fascino irresistibile della nobiltà e di tutto ciò che gli gira intorno impazza sui social e nelleTV, da The Crown a The Great fino a Bridgerton. L’ultima novità? Il ritorno di un grande classico,, in ben due versioni. La minitedescasu Mediaset (Canale Cinque), dal 28 dicembre, è già un successo in Germania dove hanno già annunciato la seconda stagione e promette ascolti record anche nel Bel Paese. Lancio previsto nel 2022 per The Empress, biopic in costume firmato Netflix che racconta in sei episodi la vita dell’Imperatrice. L’attrice Dominique Devenport in una scena di, laTV su Mediaset dal 28 dicembre. Sulla rete italiana Elisabetta d’Austria-Ungheria avrà il ...

