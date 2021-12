Sissi: la vita della leggendaria Imperatrice in una serie evento (Di martedì 28 dicembre 2021) leggendaria, iconica, bellissima ma anche irrequieta, cupa e costretta a lottare per imporre la sua visione del mondo e della vita. Dopo ventotto film la vita di Elisabetta d'Austria, la sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, diventa una serie tv evento che in Germania ha già sbancato gli ascolti: il costume drama s'intitola Sissi e andrà in onda su Canale 5 da martedì 28 dicembre, con tre prime serate al centro delle quali c'è l’amore disperato tra Sissi e Franz. Lei è la donna più bella d'Europa, lui un predestinato che dietro la facciata di rigoroso sovrano cela emozioni e sentimenti irrefrenabili. Sissi, su Canale 5 la serie sulla leggendaria ImperatriceLa serie ... Leggi su panorama (Di martedì 28 dicembre 2021), iconica, bellissima ma anche irrequieta, cupa e costretta a lottare per imporre la sua visione del mondo e. Dopo ventotto film ladi Elisabetta d'Austria, la sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, diventa unatvche in Germania ha già sbancato gli ascolti: il costume drama s'intitolae andrà in onda su Canale 5 da martedì 28 dicembre, con tre prime serate al centro delle quali c'è l’amore disperato trae Franz. Lei è la donna più bella d'Europa, lui un predestinato che dietro la facciata di rigoroso sovrano cela emozioni e sentimenti irrefrenabili., su Canale 5 lasullaLa...

