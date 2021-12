Sissi | la serie tv di Canale 5 | quante puntate sono?

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il mito ditorna in tv:5, da martedì 28 dicembre 2021, propone una nuova trasposizione televisiva della celebre storia diventata famosa grazie ai film di Ernst Marischka che hanno visto protagonista Romy Schneider. La rete tedesca Rtl ha realizzato nel 2021 una nuovatv per raccontare alle nuove generazioni una storia diventata senza tempo. Ma daè composta latvdel 2021? In tutto, gli episodi della prima stagionesei, ciascuno della durata di circa 50 minuti.5 li manderà in onda due per volta per tre settimane, il 28 dicembre ed il 4 ed 11 gennaio 2022. La, in Germania, è già stata rinnovata per una seconda stagione....

Advertising

bellicapelli15 : Sissi, la serie tv su Canale 5: quando esce, trama prima puntata, location e cast - SMSNEWSOFFICIAL : Da martedì 28 dicembre in prima serata arriva su Canale 5 la serie-evento “Sissi” - bad_decisions0 : RT @fvnzioniamo: intravisto bono nel promo di sissi mi sa che domani tocca iniziare anche questa serie - robyorange : @pascluc Non vedo l’ora di vedere la serie di Sissi?????? - Manu91152833 : Fermi tutti. Un bacio Lello nella serie tv 'Sissi'. Ho visto male io? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sissi serie

Sulla scia del successo di produzioni in costume quali Bridgerton su Netflix e The Great su Starzplay " incentrata su Caterina II di Russia "è unapensata appositamente per un pubblico ...: quando e dove va in onda Latvè trasmessa per la prima volta in chiaro da martedì 28 dicembre 2021 su Canale 5 , in prima serata. Gli episodi sono in tutto sei della durata di un'...Oltre vent’anni dopo il primo film muto, "Sissi" approda in televisione come serie tv in onda su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) in prima serata da martedì 28 dicembre in prima visione ...Ma da quante puntate è composta la serie tv Sissi del 2021? In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manderà in onda due per volta per ...