"Sissi": da questa sera, martedì 28 dicembre, la serie su Canale 5 (Di martedì 28 dicembre 2021) Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie Sissi e l'Impero d'Austria arrivano su Canale 5. Da questa sera, 28 dicembre, arriva la serie tv che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d'Austria e oltre. La serie, di cui Mediaset si è aggiudicata in diritti, è stata realizzata per la tv tedesca RTL andrà in onda con tre appuntamenti settimanali. La produzione è inevitabilmente incentrata sulla figura dell'Imperatrice Elisabetta, detta Sissi e resa celebre dai film con Romy Schneider. Nella serie è interpretata dall'emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell'Imperatore Franz.

