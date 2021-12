“Sissi”: arriva il romanzo ufficiale della serie Mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Edito da Sperling & Kupfer L’Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta da tutti come Sissi, è sempre stata una delle figure più iconiche e affascinanti. Nella cultura pop si è affermata grazie ai film e al cartone animato e ora arriva anche la serie tv, in onda, da questa sera, 28 dicembre, su Canale 5. La storia di una delle principesse più amate di sempre, raccontata in chiave moderna. A distanza di secoli la storia dell’imperatrice è ancora attuale: un grande amore e una donna che ha scelto, a dispetto di tutti, di coltivare le proprie passioni e ispirazioni. una storia capace di conquistare anche le nuove generazioni. Ispirato al romanzo arriva anche il libro, edito da Sperling & Kupfer. Il libro arriverà nelle librerie a febbraio 2022, ma sarà presto disponibile per il preorder su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Edito da Sperling & Kupfer L’Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta da tutti come, è sempre stata una delle figure più iconiche e affascinanti. Nella cultura pop si è affermata grazie ai film e al cartone animato e oraanche latv, in onda, da questa sera, 28 dicembre, su Canale 5. La storia di una delle principesse più amate di sempre, raccontata in chiave moderna. A distanza di secoli la storia dell’imperatrice è ancora attuale: un grande amore e una donna che ha scelto, a dispetto di tutti, di coltivare le proprie passioni e ispirazioni. una storia capace di conquistare anche le nuove generazioni. Ispirato alanche il libro, edito da Sperling & Kupfer. Il libro arriverà nelle librerie a febbraio 2022, ma sarà presto disponibile per il preorder su ...

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Da oggi in prima serata ed in Prima Assoluta arriva su #Canale5 una serie-evento, il costume-drama “#Sissi”, che ha già batt… - alesba22 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la serie evento #Sissi con #DominiqueDevenport nei panni dell'Imperatrice Elisabetta… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Al suo debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di magg… - DarioL46 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la serie evento #Sissi con #DominiqueDevenport nei panni dell'Imperatrice Elisabetta… - syren1d : RT @CinguettaTV: Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia… -