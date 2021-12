SISSI: AL VIA SU CANALE 5 LA SERIE EVENTO SULL’IMPERATRICE D’AUSTRIA, VENDUTA IN 120 PAESI (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo tanta attesa, SISSI debutta su CANALE 5 e in contemporanea in Germania su RTL, dopo il boom in streaming sulla piattaforma RTL+, e in Austria sulla tv pubblica ORF. In Italia Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova SERIE-EVENTO “SISSI” che ripercorre la vita della Duchessa di Baviera fino al titolo di Imperatrice D’AUSTRIA e oltre. L’ultima trasposizione sullo schermo di Sisi – la “s” è una sola in lingua tedesca, la doppia “s” è arrivata con la distribuzione internazionale dei film con Romy Schneider – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz Joseph. Dal primo film muto del 1920 alla ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo tanta attesa,debutta su5 e in contemporanea in Germania su RTL, dopo il boom in streaming sulla piattaforma RTL+, e in Austria sulla tv pubblica ORF. In Italia Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova” che ripercorre la vita della Duchessa di Baviera fino al titolo di Imperatricee oltre. L’ultima trasposizione sullo schermo di Sisi – la “s” è una sola in lingua tedesca, la doppia “s” è arrivata con la distribuzione internazionale dei film con Romy Schneider – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz Joseph. Dal primo film muto del 1920 alla ...

