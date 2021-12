Siria | raid di Israele contro il porto di Latakia Alta tensione con la Russia Video

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic –bombarda ancora il territoriono e lo fa stavolta colpendo ildi, molto vicino alla base russa di Hmeimim. Un dettaglio, quest’ultimo, tutto tranne che trascurabile. Ma andiamo con ordine. Iisraeliani inDall’inizio della guerra in, le forze armate di Tel Aviv hanno effettuato regolarmente, prendendo di mira di tutto: aerodi Damasco, zone di confine, soldati di Hezbollah, milizie sciite, depositi di armi. Una certosina violazione della sovranità territoriale della, senza che a livello internazionale si siano mai levate voci di condanna. Ildi, fino a qualche settimana fa, non sembrava però ...

Advertising

SStef_III : RT @IlPrimatoN: Le forze armate israeliane attaccano il porto vicino alla base russa di Hmeimim. Colpito anche un ospedale ? Eugenio Palaz… - antbar12 : RT @IlPrimatoN: Le forze armate israeliane attaccano il porto vicino alla base russa di Hmeimim. Colpito anche un ospedale ? Eugenio Palaz… - IlPrimatoN : Le forze armate israeliane attaccano il porto vicino alla base russa di Hmeimim. Colpito anche un ospedale ? Eugen… - TorciaPolitica : Stanotte ennesimo raid di Israele in Siria. Colpito il porto di Latakia. - AsiaNewsIT : Siria, raid aereo israeliano sul porto di Latakia -

Ultime Notizie dalla rete : Siria raid

La maggior parte di questi vive in campi informali, spesso attaccati damilitari che portano ... dalla Turchia, dall'Iraq, dal Kurdistan iracheno, e dalla, effettuati solo dalla compagnia "...- Le forze armate israeliane avrebbero effettuato unaereo contro il porto siriano di Latakia che ha provocato gravi danni agli edifici e un violento incendio. E' quanto denunciano le autorità ...E' quanto denunciano le autorità siriane. Sarebbe il secondo in questo mese contro un'installazione strategica del Paese ...SIRIA-ISRAELE. Un attacco aereo attribuito ai caccia israeliani ha colpito nella notte il porto di Latakia in Siria. L’obiettivo sarebbe stata l’area container dove secondo li ...