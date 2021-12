(Di martedì 28 dicembre 2021) La polizia è sulle tracce dell'uomo che has attaccato palline dicon l'immaginre di Hitler sull'davanti al comune. «Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a. Ignoti hanno appeso all'di, che si trova davanti al municipio, l'di tutti i montemurlesi, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso», si legge sul sito del municipio L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Palline con simboli nazisti sull'albero di Natale di fronte al comune di Montemurlo (Prato). 'Non è una bravata ma… - repubblica : Albero di Natale con simboli nazisti a Montemurlo (Prato) - LaStampa : Albero di Natale con simboli nazisti a Montemurlo. Il sindaco: "Episodio gravissimo" - FirenzePost : Simboli nazisti su albero di Natale a Montemurlo. Il sindaco: gesto gravissimo

Palline cone l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso sono state appese da ignoti sull'albero di Natale allestito davanti al municipio di Montemurlo. E' accaduto l'altra notte e adesso sull'......nazionalsocialisti, una copiosa letteratura su Hitler , abbigliamento tattico militare e ...sullo sterminio degli ebrei '...il numero di 6 milioni (i morti ebrei provocati dai) è solo ...Ignoti hanno appeso all'albero di Natale, che si trova davanti al municipio, l'albero di tutti i montemurlesi, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine ... riunita in questo simbolo di ...