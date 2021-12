Advertising

GiovaQuez : Ma per Sileri non c'è fretta: 'Aspettiamo un parere del Cts. Una revisione della quarantena è sicuramente necessari… - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Sileri: al momento il Green pass (obbligo vaccinale mascherato) è meglio dell'obbligo vaccinale - neifatti : Sileri: al momento meglio il Green pass dell’obbligo vaccinale - ImolaOggi : Sileri: al momento il Green pass (obbligo vaccinale mascherato) è meglio dell'obbligo vaccinale - Fai_Come_Ilaria : RT @Fai_Come_Ilaria: Ultime notizie Ultime #Sileri: al momento meglio il #greenpass, il #megagreenpass e il #supergreenpass dell'obbligo va… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri momento

Con le attuali percentuali di vaccinati, 'l'obbligo vaccinale innalzerebbe di poco la quota'. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, secondo il quale è 'molto meglio l'utilizzo del Green pass rafforzato e del base, ovviamente diviso per attività, come stiamo peraltro facendo. Credo che sia stata la scelta, in assoluto, ...Intervistato da Sky Tg24,, che è medico, ha detto che "bisognerà vedere quanto questa ... L'eventuale riduzione delle quarantene (alsette giorni per i vaccinati e dieci giorni per i non ...Milano, 28 dic. (askanews) - 'E' verosimile che la variante Omicron sia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel ...Sileri: "Si può fare ma con molta prudenza, da noi circola anche la Delta". Il virologo Andreoni: "Un errore, aumentiamo il rischio di contagi" ...