Sicilia, Musumeci: 'Temiamo di tornare in giallo tra qualche giorno' (Di martedì 28 dicembre 2021) "Non siamo ancora in zona gialla in Sicilia, questo è merito della comunità che sta rispettando le regole. Temiamo però di poterlo essere fra qualche giorno. Ma in ogni caso, ogni nostra attenzione è ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 dicembre 2021) "Non siamo ancora in zona gialla in, questo è merito della comunità che sta rispettando le regole.però di poterlo essere fra. Ma in ogni caso, ogni nostra attenzione è ...

Advertising

berlusconi : Ho sentito per gli auguri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Mi sono complimentato con lui per il… - RadioVoceVicina : Palermo, Covid, Sicilia verso la zona gialla e Musumeci riunisce il Cts per le prime misure - ruggerorazza : RT @AnsaSicilia: Covid: Musumeci, governo riveda le regole sulla quarantena. 'Siamo d'accordo con l'orientamento generale dei Governatori'… - IlFattoNisseno : Vaccino: Musumeci, “In Sicilia 85% popolazione ha avuto 1a dose” - AnsaSicilia : Covid: Musumeci, oggi riuniamo Cts in Sicilia. 'Aumenteremo tamponi drive-in con reclutamento di biologi' | #ANSA -