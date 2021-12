Si vaccina 8 volte per vendere Green pass ai no vax a 150 euro: arrestato mentre stavano per iniettargli la nona dose (Di martedì 28 dicembre 2021) Era arrivato a farsi iniettare la nona dose di vaccino per vendere i relativi pass sanitari ma è stato scoperto. L’incredibile vicenda è stata raccontata dai giornali belgi. In un hub vaccinale di Charleroi è stato infatti bloccato un uomo di cui però non è nemmeno stata divulgata l’età. Il signore in questione sarebbe tornato per la nona volta a farsi vaccinare. Le testate vallone lo definiscono “un mulo”, cioè una persona che così facendo avrebbe quindi venduto per 150 euro pass sanitari falsi che in Belgio, tra l’altro, non sono né Green né super o mega, ma si chiamano semplicemente Covid Safe Ticket (CST). Tutta l’impostura sarebbe franata nel momento dell’esibizione della carta d’identità per farsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Era arrivato a farsi iniettare ladi vaccino peri relativisanitari ma è stato scoperto. L’incredibile vicenda è stata raccontata dai giornali belgi. In un huble di Charleroi è stato infatti bloccato un uomo di cui però non è nemmeno stata divulgata l’età. Il signore in questione sarebbe tornato per lavolta a farsire. Le testate vallone lo definiscono “un mulo”, cioè una persona che così facendo avrebbe quindi venduto per 150sanitari falsi che in Belgio, tra l’altro, non sono néné super o mega, ma si chiamano semplicemente Covid Safe Ticket (CST). Tutta l’impostura sarebbe franata nel momento dell’esibizione della carta d’identità per farsi ...

Advertising

jobwithinternet : RT @jobwithinternet: No scusate, ma di questo che vogliamo dire? - jobwithinternet : No scusate, ma di questo che vogliamo dire? - UnioneSarda : #Belgio - Si vaccina otto volte per vendere i green pass ai no vax, arrestato prima della nona dose - IamoRs : @AieieBrazov3 @tuitterbloccat3 @MadameA02 A parte che l'Asl Biella non è una fotografia della situazione nazionale.… - BrignoliMauro : @barbarab1974 Parkinson, vaccina piu volte perché non si ricorda -