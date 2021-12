(Di martedì 28 dicembre 2021) La diffusione dellain Friuli Venezia Giulia, in base ai sequenziamenti effettuati al 26 dicembre, registra attualmente un’incidenza circa al 30% del totale delle positività rilevate. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, spiegando che l’andamento è stato calcolato su campioni di prelievo presi in esame dal 13 dicembre scorso e che complessivamente riguardano 1.114. Come ha sottolineato il vicegovernatore, la crescita dellaha iniziato a presentarsi in modo più significativo a partire dal 20 dicembre, registrando in tutto dal 13 dicembre a ieri 106 positività da

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Sono usciti i nuovi dati sulla mortalità. Tra gennaio e ottobre ci sono stati 48,7 mila decessi in più rispetto all… - Agenpress : Mascherine Ffp2, Nappi (Lega): evitare speculazione sui prezzi - marta__06__ : @frenaamano @mathers_be @aviola59 Lei ha la mia stima, speriamo che bannino questa povera persona che non sta tanto bene - udine20 : Si stima che la variante Omicron sia nel 30% dei casi del Fvg - - angeloclerici48 : La Porta di Ishtar è stata costruita con una pietra preziosa chiamata lapislazzuli. È stato portato dall'Afghanista… -

Ultime Notizie dalla rete : stima che

Diario FVG

Siil periodo infettivo duri da 8 a 10 giorni nei casi moderati e in media fino a due settimane nei casi gravi , ma l'infettività si riduce generalmente dopo 7 giorni dall'inizio dei ...Il via libera è arrivato con una delibera del governo Musumeci, approvata nel corso dell'ultima riunione di giunta, dopo ladel dipartimento regionale Tecnicoha quantificato in circa ...La diffusione della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia, in base ai sequenziamenti effettuati al 26 dicembre, registra attualmente ...(Reuters) - La variante Omicron dovrebbe costituire il 58,6% delle varianti di coronavirus in circolazione negli Stati Uniti nella settimana terminata il 25 dicembre, secondo i dati dei Centri statuni ...