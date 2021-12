“Si pente dopo 6 mesi!” | Pedullà scatenato contro Insigne e l’agente

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il giornalista Alfredoha commentato nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia il possibile trasferimento di Lorenzoal Toronto. Ecco quanto evidenziato: “L’offerta è importante, ma accettare il trasferimento in Canada sarebbe una panacea. Come si può decidere di andare a giocare lìaver vinto l’Europeo e a pochi mesi dal Mondiale? Il Canada è la periferia del calcio! FOTO: Getty –Napoli Bisogna stare attenti a certe decisioni, può capitare che ti penti6 mesi. Tra l’altronon è stato in grado di portargli una, dico un’offerta valida. Se sei, con i numeri che hai eaver vinto l’Europeo da protagonista, ritengo che uno straccio di proposta te la debbano portare, seppur sia a 5, 6 ...

Advertising

teddybeatlesday : ho sognato di chiamare la polizia e di denunciare il mio ragazzo perché aveva cercato di uccidermi, poco dopo però… - siaxpolpetta : @sHesbe4utiful si lo fanno sempre vabè ora si, sono un po' lunatici soprattutto mio padre perché è proprio il suo… - distrvxione : RT @Krovanin3: Ma solo io sono il problematico che quando si sfoga una volta ogni morte di papa se ne pente subito dopo? Cioè, ripudio il f… - coralinemood : RT @_fr4ncesc0: raga la notte si fanno twitt per la maggior parte assurdi di cui la mattina dopo ci si pente - machivicaga : RT @_fr4ncesc0: raga la notte si fanno twitt per la maggior parte assurdi di cui la mattina dopo ci si pente -

Ultime Notizie dalla rete : pente dopo

SpazioNapoli

Al Milan con Berlusconi come al Bellaria, quandoun pareggio e 5 sconfitte mi dimisi ma il ... Sidi qualcosa? "Quando uno ha dato tutto se stesso, vivendo per il calcio, non può che essere ...E poi, anni, quando ha fatto coming out ho notato che di colpo non la smetteva più di parlare. E quando lo faceva si capiva tutto perfettamente. E oggi... è Elliot. Sono veramente felicissimo ...Un killer impunito (probabilmente a piede libero), un ragazzo ucciso mentre era al lavoro (così portava avanti la propria famiglia), un collaboratore di giustizia che decide di ...Alberto Di Pisa: “Gestione superficiale dei collaboratori di giustizia” Maurizio Zoppi Alberto Di Pisa magistrato in pensione dal 2016, ad oggi commissario straordinario della provincia di Agrigento p ...