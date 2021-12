Si amano da 74 anni, serenata a sorpresa di Ultimo per la coppia record di Torino. Si presenta sotto al palazzo e canta “Supereroi” (Di martedì 28 dicembre 2021) Diventa virale il video della serenata a sorpresa del cantante Ultimo a una delle coppie più longeve d’Italia: con la complicità dei familiari e del sindaco di Grugliasco, il cantante si è presentato sotto il balcone dei coniugi di platino e ha suonato per loro il singolo “Supereroi”, la colonna sonora dell’Ultimo film di Paolo Genovese in cui protagonista è proprio l’amore che riesce a sconfiggere il tempo e tutte le difficoltà che la vita pone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Diventa virale il video delladelntea una delle coppie più longeve d’Italia: con la complicità dei familiari e del sindaco di Grugliasco, ilnte si ètoil balcone dei coniugi di platino e ha suonato per loro il singolo “”, la colonna sonora dell’film di Paolo Genovese in cui protagonista è proprio l’amore che riesce a sconfiggere il tempo e tutte le difficoltà che la vita pone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

