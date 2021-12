Sesto San Giovanni, mamma e figlia di 71 e 48 anni trovate morte in casa: l’allarme lanciato da conoscenti (Di martedì 28 dicembre 2021) Madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento in via Tonale, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La scoperta è stata fatta nella serata di lunedì 27 dicembre dai Carabinieri dopo la segnalazioni di alcuni conoscenti delle due donne che non riuscivano contattarle. I conoscenti, infatti, hanno tentato di chiamare al telefono madre e figlia per gli auguri di Natale, ma le due non hanno mai risposto. La 71enne, a quanto si apprende, aveva problemi di salute e difficoltà di deambulazione. Secondo quanto riporta Il Giorno, la donna potrebbe essere morta per cause naturali, ma le circostanze sono ancora da chiarire. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza che ha disposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Madre e, rispettivamente di 71 e 48, sono statesenza vita nel loro appartamento in via Tonale, aSan, alle porte di Milano. La scoperta è stata fatta nella serata di lunedì 27 dicembre dai Carabinieri dopo la segnalazioni di alcunidelle due donne che non riuscivano contattarle. I, infatti, hanno tentato di chiamare al telefono madre eper gli auguri di Natale, ma le due non hanno mai risposto. La 71enne, a quanto si apprende, aveva problemi di salute e difficoltà di deambulazione. Secondo quanto riporta Il Giorno, la donna potrebbe essere morta per cause naturali, ma le circostanze sono ancora da chiarire. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza che ha disposto ...

Advertising

LaStampa : Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni - TgLa7 : Madre e figlia trovate #morte in casa a Sesto San Giovanni. Indaga procura Monza, disposta autopsia - MediasetTgcom24 : Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa #sestosangiovanni - Radio1Rai : ??#Milano 2 donne, madre e figlia, di 71 e 48 anni, trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni,… - SkyTG24 : Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Sesto San Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa Due donne di 71 e 48 anni, madre e figlia, sono state trovate morte nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Sulla vicenda sono in corso le indagini della procura di Monza che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Il ritrovamento I cadaveri ...

Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni Madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate morte nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, nel milanese. La drammatica scoperta è stata fatta dai carabinieri, in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per ...

Sesto, ressa e tensione per i tamponi: arrivano carabinieri ed esercito IL GIORNO Madre e figlia trovate morte in casa: la scoperta choc dei vicini. Mistero nel milanese Giallo nel milanese, morte due donne. Madre e figlia di 71 e 48 anni sono state trovate senza vita nella loro casa a Sesto San Giovanni, dove vivevano autorecluse: la scoperta è stata ...

Milano, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento: indaga la procura, disposta l'autopsia Una madre e una figlia di 71 e 48 anni sono state trovate morte nel loro appartamento nei pressi di Milano. Le due donne vivevano autorecluse a Sesto San Giovanni. A scoprire i due corpi ...

Due donne di 71 e 48 anni, madre e figlia, sono state trovate morte nel loro appartamento diGiovanni, in provincia di Milano. Sulla vicenda sono in corso le indagini della procura di Monza che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Il ritrovamento I cadaveri ...Madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate morte nel loro appartamento diGiovanni, nel milanese. La drammatica scoperta è stata fatta dai carabinieri, in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per ...Giallo nel milanese, morte due donne. Madre e figlia di 71 e 48 anni sono state trovate senza vita nella loro casa a Sesto San Giovanni, dove vivevano autorecluse: la scoperta è stata ...Una madre e una figlia di 71 e 48 anni sono state trovate morte nel loro appartamento nei pressi di Milano. Le due donne vivevano autorecluse a Sesto San Giovanni. A scoprire i due corpi ...