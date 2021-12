Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa (Di martedì 28 dicembre 2021) commenta Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) commenta Due donne,, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono statesenza vita nel loro appartamento diSan, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica ...

