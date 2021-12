Serie A | il Covid inguaia il club | i positivi adesso sono sei

Leggi su serieanews

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Salernitana nel pomeriggio ha comunicato latà aldi altri due calciatori della propria rosa. Il calcio, così come tutto il mondo, sta affrontando la quarta ondata di Coronavirus. In tutto il continente europeo sta dilagando la variante Omicron. Se in Germania e in Olanda, si è deciso di far giocare di nuovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.