Serie A, girone d’andata: miglior partita di ogni squadra (Di martedì 28 dicembre 2021) Archiviata la prima parte della Serie A, con il girone d’andata concluso, ecco la miglior partita di ogni squadra. Ci sono state gare complesse e, allo stesso tempo, spettacolari, non soltanto tra le “big” di campionato, ma anche tra le cosiddette outsider, capaci di portare a casa il risultato e, spesso, strappare punti inaspettati e fondamentali. Seppur l’Inter conduca la classifica, è ancora presto per fare pronostici e ci si attende un girone di ritorno molto intenso. Serie A, girone d’andata: le prime tre squadre INTER: Inter-Bologna 6-1 (Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino, Dzeko, Dzeko, Theate (B)). Una gara senza sorprese che ha rispettato i pronostici, anche se i nerazzurri quest’anno, almeno ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 dicembre 2021) Archiviata la prima parte dellaA, con ilconcluso, ecco ladi. Ci sono state gare complesse e, allo stesso tempo, spettacolari, non soltanto tra le “big” di campionato, ma anche tra le cosiddette outsider, capaci di portare a casa il risultato e, spesso, strappare punti inaspettati e fondamentali. Seppur l’Inter conduca la classifica, è ancora presto per fare pronostici e ci si attende undi ritorno molto intenso.A,: le prime tre squadre INTER: Inter-Bologna 6-1 (Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino, Dzeko, Dzeko, Theate (B)). Una gara senza sorprese che ha rispettato i pronostici, anche se i nerazzurri quest’anno, almeno ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Allenamenti individuali per gli azzurri fino all'Epifania La gara con i grigiorossi allo stadio Zini segnerà la chiusura del girone d'andata e la ripartenza del torneo. Il match doveva infatti andare in scena il giorno 26, ma la Lega di serie B ha deciso di ...

Con Cremonese e Crotone si andrà in campo di sabato - Sport, Como Ieri la Lega di serie B ha divulgato il programma delle due giornate che si sarebbero dovute disputare il 26 e il 29 dicembre, ultimo turno di andata e primo del girone di ritorno. Il programma è un ...

Serie A, come è cambiata la classifica rispetto al girone d'andata 2020-2021 Sky Sport Forlì, altri due innesti per risalire la china Ufficiale l’arrivo del difensore Malandrino. E domani dovrebbe arrivare anche l’attaccante Manara: con lui sarebbero 5 i rinforzi ...

Solmec, le rossoblù e una vetta per due Rhodigium chiude in testa alla classifica in coabitazione con San Martino, unica squadra ad aver battuto il quintetto di coach Pegoraro ...

