“Sei una persona inutile!” | bordata contro Clarissa Selassié | parole da denuncia

Accuse molto pesanti quelle che sono state rivolte nelle scorse ore all'ex gieffina Clarissa Selassié: ecco cos'è successo nel dettaglio. Clarissa Selassié al Gf Vip (screenshot YouTube)Durante la puntata del Gf Vip di ieri sera, Clarissa Selassié ha accusato Manila Nazzaro di essere "la concorrente più falsa di tutte le edizioni". Una doccia fredda per Manila che, subito dopo il collegamento, è scoppiata a piangere. La gieffina, infatti, si è sentita un fallimento per non essere riuscita ad arrivare ai suoi coinquilini come avrebbe desiderato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clarissa Selassiè su tutte le furie, guerra post GF VIP: la vuole portare in tribunale A difendere l'ex Miss Italia è stato Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, che ha immediatamente ...

