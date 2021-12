Segna sempre Matador Cavani: Manchester impazzisce – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Edinson Cavani ancora in gol con il Manchester United, questa volta l’uruguaiano ha firmato la rete del pareggio col Newcastle. Lo United chiude la sua ultima trasferta dell’anno al St Jame’s Park portando a casa un punto e deve ringraziare quel cannibale del Matador Cavani. Un attaccante che a 34 anni non smette ancora di avere una fame incredibile di gol. Il gol di Saint-Maximin al 7? fa scattare l’allarme per il Manchester United, che soffre moltissimo e resta a galla soprattutto grazie a delle super parate di De Gea. Cristiano Ronaldo non brilla, ma a salvare la partita ci pensa sempre Cavani. L’uruguaiano entra ad inizio ripresa e firma la rete del pareggio al minuto 71 contro la squadra dello sceicco Bin Salman. Il Manchester United pensa alla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Edinsonancora in gol con ilUnited, questa volta l’uruguaiano ha firmato la rete del pareggio col Newcastle. Lo United chiude la sua ultima trasferta dell’anno al St Jame’s Park portando a casa un punto e deve ringraziare quel cannibale del. Un attaccante che a 34 anni non smette ancora di avere una fame incredibile di gol. Il gol di Saint-Maximin al 7? fa scattare l’allarme per ilUnited, che soffre moltissimo e resta a galla soprattutto grazie a delle super parate di De Gea. Cristiano Ronaldo non brilla, ma a salvare la partita ci pensa. L’uruguaiano entra ad inizio ripresa e firma la rete del pareggio al minuto 71 contro la squadra dello sceicco Bin Salman. IlUnited pensa alla ...

