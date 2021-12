“Se va al Toronto non si interessa di calcio”, durissima critica a Insigne! (Di martedì 28 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corsport. Ecco quanto evidenziato: “Fa bene Insigne ad andare a Toronto? Dipende da cosa vuole dalla vita. I napoletani non è che odiano Insigne, semplicemente subisce quello che hanno subito i Totti a Roma e i Del Piero a Torino, è destino dei calciatori essere criticati quando qualche partita non va bene. Non me ne frega se rimane o meno, è libero di andare ma se va a Toronto decide di fare altro e non giocare a calcio; in questo momento ci sono tanti altri problemi e la gente accetta tutto. Insigne ha fatto un ottima carriera fino ad adesso, ha fatto molti gol ma resterà un indefinito”. Lorenzo Insigne, Napoli-LazioInoltre Zazzaroni aggiunge un suo pensiero riguardo gli impegni con le Nazionali e il periodo di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corsport. Ecco quanto evidenziato: “Fa bene Insigne ad andare a? Dipende da cosa vuole dalla vita. I napoletani non è che odiano Insigne, semplicemente subisce quello che hanno subito i Totti a Roma e i Del Piero a Torino, è destino dei calciatori essereti quando qualche partita non va bene. Non me ne frega se rimane o meno, è libero di andare ma se va adecide di fare altro e non giocare a; in questo momento ci sono tanti altri problemi e la gente accetta tutto. Insigne ha fatto un ottima carriera fino ad adesso, ha fatto molti gol ma resterà un indefinito”. Lorenzo Insigne, Napoli-LazioInoltre Zazzaroni aggiunge un suo pensiero riguardo gli impegni con le Nazionali e il periodo di ...

