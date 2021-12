Se si è stati a contatto con un positivo al Covid cosa bisogna fare? Chi sono i contatti stretti? E quanto dura la quarantena? (Di martedì 28 dicembre 2021) Domande e risposte sulle regole in vigore attualmente in attesa dell’incontro Governo-Cts in programma il 29 dicembre Leggi su lastampa (Di martedì 28 dicembre 2021) Domande e risposte sulle regole in vigore attualmente in attesa dell’incontro Governo-Cts in programma il 29 dicembre

Advertising

Corriere : Ecco cosa fare — e cosa dicono le norme italiane — se si è stati vicini a una persona infettata - oceanerazzurro : RT @Vittoria0508: Ma come funziona a scuola la quarantena? Bene a scuola si è considerati contatti stretti se si è stati 4 ore a contatto c… - bruttapazzah : @lvneblu Sono contentissima perché avevo davvero paura per loro perché siamo stati davvero tanto a contatto. Eppure… - enzogoku230507 : @JGiuls_ @Escoalbar95 Il Napoli aveva 2 positivi accertati che erano stati a contatto col gruppo squadra. La partit… - cardinale_anna : RT @Vittoria0508: Ma come funziona a scuola la quarantena? Bene a scuola si è considerati contatti stretti se si è stati 4 ore a contatto c… -