Scuola, proroga dei contratti almeno fino a fine marzo per i 50mila insegnanti e addetti del "contingente Covid" (Di martedì 28 dicembre 2021) Le scuole potranno contare ancora sugli insegnanti e sul personale Ata del cosiddetto "contingente Covid" fino al prossimo 31 marzo, data fissata, per ora, dal governo come fine dello stato di emergenza. La notizia ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio, dopo l'incontro che si è svolto tra il ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali, stavolta tutte presenti nonostante lo strappo delle scorse settimane, causato dallo sciopero proclamato contro Draghi, al quale la Cisl non ha aderito. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dopo un'opera di persuasione da parte dei sindacati e soprattutto dal fronte dei parlamentari della maggioranza, è riuscito ad assicurare i finanziamenti necessari (400 milioni di euro) per prorogare 50mila ...

