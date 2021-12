Scuola | Giannelli presidi | ‘manca campagna in tv per convincere famiglie a vaccinazione’**

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Spero che lecomprendano l’importanza della vaccinazione dei più piccoli, ma mi rammarico di non vedere nei programmi televisivi unapromozionale che convinca gli indecisi”. Lo dice intervistato su Rai News 24 il presidente dell’Associazione nazionaleAntonelloribadendo: “Abbiamo chiesto screening, adozione di Ffp2 per il personale scolastico e gli studenti ma i vaccini sono l’arma principale” attraverso cui combattere il virus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Giannelli

Roma, 28 dic 15:15 - Il green pass per gli studenti "non lo ritengo molto praticabile perché i controlli sarebbero molto difficoltosi". Lo ha detto Antonello...Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonellointerviene sul rinnovo dei contratti covid ed aggiunge: 'Bisogna attendere l'approvazione definitiva della ...Giannelli: "In passato il Cts ne aveva sconsigliato l'uso generalizzato ma le peculiarità della variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione" ...Come sarà il ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale e alle prese con la variante Omicron? Dagli screening con il supporto dell’Esercito ...