(Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – “Il virus si diffonde in tutte le comunità. In fase emergenziale non sarebbe sbagliato superare la previsione costituzionale di tutela degli interessi individuali e prevedere lo screening obbligatorio deglidi tutti i gruppi, nel rispetto delle norme di tutela collettiva poiché il ragionamento è analogo a quello che giustifica l’obbligo vaccinale”, ribadisce il presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti': Il presidente della Federazi… - TV7Benevento : Scuola: Anelli (Fnomceo), 'obbligo tamponi a esenti da vaccino? Capisco ragioni presidi' (2)... - ValentinaCharl : Resistenza intelligente, colpire gli anelli deboli #scuola #docentisospesi #greenpasslavoro - mincanti : andando a scuola solo con un quaderno ad anelli #americancore -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Anelli

La Sicilia

"Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia, ma lui non ci era ... Grande Fratello Miriana Trevisan, la rivelazione dopo l'uscita di Biagio D'dall[...] Miriana ......49 - TG COM 19:54 - METEO 19:56 - FIRST STRIKE - 2 PARTE 21:05 - IL SIGNORE DEGLI- IL ... 8 Italia 2 18:05 - FRIENDS - ADI CUCINA 18:30 - FRIENDS - LE SCOMMESSE DI MONICA 19:00 - FRIENDS -...(Adnkronos) – “Il virus si diffonde in tutte le comunità. In fase emergenziale non sarebbe sbagliato superare la previsione costituzionale di tutela degli interessi individuali e prevedere lo screenin ...Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Da un punto di vista generale ed intuitivo il controllo con il tampone degli esenti (cioè di coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazi ...