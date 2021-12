Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un totale di 102 milioni di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio dell’educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno. E’ lo stanziamento previsto dall’Avviso pubblicato sul sito del Ministero, in attuazione delle misure del React EU/PON “Per la Scuola” 2014-2020 sulla transizione green nelle istituzioni scolastiche, obiettivo fortemente sostenuto dalla Commissione europea e che si pone in sinergia con il piano #RiGenerazioneScuola del Ministero dell’Istruzione.“La sostenibilità deve essere la spina dorsale dei percorsi di studio della nuova Scuola che stiamo costruendo per le studentesse e gli studenti – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un totale di 102di euro per promuovere il tema dellae lo studio dell’educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno. E’ lo stanziamento previsto dall’Avviso pubblicato sul sito del Ministero, in attuazione delle misure del React EU/PON “Per la” 2014-2020green nelle istituzioni scolastiche, obiettivo fortemente sostenuto dalla Commissione europea e che si pone in sinergia con il piano #RiGenerazionedel Ministero dell’Istruzione.“La sostenibilità deve essere la spina dorsale dei percorsi di studio della nuovache stiamo costruendo per le studentesse e gli studenti – ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Un totale di 102 milioni di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio… - nestquotidiano : Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica - ItaliaNotizie24 : Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica - CorriereCitta : Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica -