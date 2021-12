Scream: due nuovi personaggi hanno un legame con il passato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un video condiviso su TikTok svela un legame tra due nuovi personaggi di Scream e un protagonista dei capitoli precedenti. Uno dei nuovi personaggi che debutteranno nel film Scream ha un legame con il passato, come rivela un video condiviso su TikTok che ha attirato l'attenzione dei fan della saga. Il progetto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett mostrerà una nuova generazione alle prese con Ghostface, ma il lungometraggio resterà comunque collegato con gli episodi precedenti. Il nuovo film di Scream è ambientato 25 anni dopo il primo lungometraggio horror diretto da Wes Craven e mostrerà Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, tornare a Woodsboro dove iniziano a verificarsi nuovi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un video condiviso su TikTok svela untra duedie un protagonista dei capitoli precedenti. Uno deiche debutteranno nel filmha uncon il, come rivela un video condiviso su TikTok che ha attirato l'attenzione dei fan della saga. Il progetto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett mostrerà una nuova generazione alle prese con Ghostface, ma il lungometraggio resterà comunque collegato con gli episodi precedenti. Il nuovo film diè ambientato 25 anni dopo il primo lungometraggio horror diretto da Wes Craven e mostrerà Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, tornare a Woodsboro dove iniziano a verificarsi...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Scream: due nuovi personaggi hanno un legame con il passato - musicperti1 : RT @Fabbruccio1: #myvinyls #imieidischi Ci sono almeno due cose in questo brano che mi fanno ancora impazzire dopo circa 40 anni di ascolti… - Fabbruccio1 : #myvinyls #imieidischi Ci sono almeno due cose in questo brano che mi fanno ancora impazzire dopo circa 40 anni di… - not_marcella_ : @taefthoon aweeee quanto sei dolce(???????)? i will just scream into my pillow e cercherò di andare avanti nonosta… -