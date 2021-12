Scotto: “Napoli attivo per Kumbulla. Casale e Viti, ecco la situazione” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli cerca un difensore centrale per il mercato di gennaio, il club azzurro prova per Kumbulla, Sarr, Viti e Casale. Al momento sono questi i nomi del calciomercato del Napoli per quanto riguarda il difensore centrale. La società partenopea ha venduto Manolas all’Olympiacos e con Koulibaly in Coppa d’Africa deve cercare almeno un rinforzo in difesa. Le ultime novità sul difensore del Napoli vengono date dal giornalista Giovanni Scotto, che in un post su twitter scrive: “Difesa, il Napoli farà un tentativo con la Roma per il prestito di Kumbulla con diritto di riscatto. Sarr è stato offerto ma non convince, Viti dell’Empoli e Casale del Verona scelte alternative. Per Gatti del Frosinone più ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcerca un difensore centrale per il mercato di gennaio, il club azzurro prova per, Sarr,. Al momento sono questi i nomi del calciomercato delper quanto riguarda il difensore centrale. La società partenopea ha venduto Manolas all’Olympiacos e con Koulibaly in Coppa d’Africa deve cercare almeno un rinforzo in difesa. Le ultime novità sul difensore delvengono date dal giornalista Giovanni, che in un post su twitter scrive: “Difesa, ilfarà un tentativo con la Roma per il prestito dicon diritto di riscatto. Sarr è stato offerto ma non convince,dell’Empoli edel Verona scelte alternative. Per Gatti del Frosinone più ...

