Sci | Paris trionfa a Bormio | l’Italia tocca quota 191 vittorie nella Coppa del Mondo maschile

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Il trionfo numero 20 della carriera‘sua’ discesa diconsente a Dominikdi consolidare la terza posizioneclassifica dei vincitori all-time maschili indele aldi salire a191 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). L'articolo proviene da Ildenaro.it.