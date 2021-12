Sci: CdM, Worley al comando dopo prima manche gigante Lienz e Bassino ottava (Di martedì 28 dicembre 2021) Lienz, 28 dic. – (Adnkronos) – Tessa Worley è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La francese termina la sua prova con il tempo di 1’03?21 precedendo la svedese Sara Hector (1’03?33) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’03?50). la migliore delle azzurra è Marta Bassino (1’04?03) ottava. Federica Brignone (1’04?33) è dodicesima, Roberta Melesi (1’04?69) ventesima e Sofia Goggia (1’04?79) ventiduesima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. – (Adnkronos) – Tessaè alladello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La francese termina la sua prova con il tempo di 1’03?21 precedendo la svedese Sara Hector (1’03?33) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’03?50). la migliore delle azzurra è Marta(1’04?03). Federica Brignone (1’04?33) è dodicesima, Roberta Melesi (1’04?69) ventesima e Sofia Goggia (1’04?79) ventiduesima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

