Sci alpino | slalom speciale Lienz 2021 | start list | pettorali e italiane in gara mercoledì 29 dicembre

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - ItaliaTeam_it : Con Stefanie Horn a Casa Italia Collection Fisi! ???? Siamo a Bormio #ItaliaTeam per la tappa di Coppa del Mondo d… - JacopoRizzi : RT @Eurosport_IT: BEL TRAGUARDO PER DOMME! ?? Grazie alla vittoria nella discesa libera di Bormio Dominik Paris raggiunge la 20ª vittorie e… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Stelvio': Perché Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, gara valida per la Coppa del mondo di sci alpino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

La start list con i pettorali di partenza e gli italiani in gara del Super - G dinella tappa italiana di Bormio 2021 in Coppa del Mondo maschile . Sulla Stelvio nuove emozioni con il circo bianco che mercoledì 29 dicembre, con prima manche fissata alle ore 11.30, ...L'atleta Federica Brignone ha conseguito un quarto posto nello slalom gigante di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del mondo. È riuscita a strappare il miglior tempo nella seconda manche, ...Mercoledì 29 dicembre (ore 11.30) si disputerà il primo superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Nuova gara veloce sulla mitica pista Stelvio dopo la discesa libe ...Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio ed è balzato in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. L'azzurro si è imposto sulla mitica pista Stelvio per la settima volta in ...