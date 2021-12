Sci alpino | Shiffrin sulla positività al Covid-19 | “Duro colpo | cerco di vivere giorno per giorno”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Mikaela, campionessa statunitense di sci, nella giornata di ieri è risultata positiva al-19 ed ha iniziato il suo periodo d’isolamento. La sciatrice ha parlato all’ufficio stampa della federazione a stelle strisce esprimendosisituazione: “Prendo la situazioneper, ma ovviamente questo è unper le possibilità legate alla sfera di cristallo. Se abbiamo imparato qualcosa in questa stagione, però, è che tutto può succedere e io ora penso solo a rimanere concentrata a migliorare e tornare a gareggiare al più presto. Non posso preoccuparmi troppo delle coppe e dei titoli, con tutto quello che sta succedendo con il”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 28 Dicembre 2021 BORMIO - Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. L'azzurro fa segnare il miglior tempo in 1'54″63, guastando la festa alla Svizzera. Secondo è infatti il leader della generale Marco Odermatt (+0″24), precedendo il ...La start list con i pettorali di partenza e le italiane in gara dello slalom speciale dinella tappa austriaca di Lienz 2021 in Coppa del Mondo femminile . Sulla Schlossberg nuove emozioni con il circo bianco che mercoledì 29 dicembre, con prima manche fissata alle ore 10:00, ...Mercoledì 29 dicembre andrà in scena lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si torna a disputare una prova tecnica e si preannuncia grande spettacol ...Già nella discesa nella "sua" Val Gardena, aveva dimostrato un lento ma costante miglioramento, arrivando quarto a soli sette centesimi dal podio. Oggi, sulla ...