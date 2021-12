Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Prendo la situazione giorno per giorno | ma questo è un duro colpo in ottica Coppa del Mondo”

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : BEL TRAGUARDO PER DOMME! ?? Grazie alla vittoria nella discesa libera di Bormio Dominik Paris raggiunge la 20ª vitt… - Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - _Sport_Calcio_ : Con Stefanie Horn a Casa Italia Collection Fisi! ???? Siamo a Bormio #ItaliaTeam per la tappa di Coppa del Mondo di… - Savio1987 : RT @Eurosport_IT: PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa discesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Oltre al soccorsoda Lizzano infatti sono attive anche la squadra del Cnasas Toscana e ... per cui si stimano necessarie diverse ore , dovendo salire con gli, per poi proseguire per un ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 28 Dicembre 2021 BORMIO - Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. L'azzurro fa segnare il miglior tempo in 1'54″63, guastando la festa alla Svizzera. Secondo è infatti il leader della generale Marco Odermatt (+0″24), precedendo il ...Shiffrin resta anche in testa alla classifica di specialità con 280 punti davanti ad Hector (262) e Vlhova (235) Tessa Worley torna alla vittoria in Coppa del Mondo e mette la sua firma sul gigante di ...Mercoledì 29 dicembre andrà in scena lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. SLALOM FEMMINILE LIENZ: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO. MERCOLEDÌ 29 DICEMB ...