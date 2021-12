Sci alpino, Malagò elogia Dominik Paris: “Un campione senza confini” (Di martedì 28 dicembre 2021) Giovanni Malagò esalta la straordinaria performance di Dominik Paris. Questo il commento su Twitter del presidente del Coni: “Il re della Stelvio è ancora lui! Un immenso Paris confeziona il 7° capolavoro vincente in carriera nella discesa libera di Bormio: vale il 20° successo assoluto in Coppa del Mondo. Grande Dominik, campione senza confini: avanti tutta verso Beijing2022!”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Giovanniesalta la straordinaria performance di. Questo il commento su Twitter del presidente del Coni: “Il re della Stelvio è ancora lui! Un immensoconfeziona il 7° capolavoro vincente in carriera nella discesa libera di Bormio: vale il 20° successo assoluto in Coppa del Mondo. Grande: avanti tutta verso Beijing2022!”. SportFace.

