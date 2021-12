Sci alpino | classifica vincitori italiani in Coppa del Mondo Dominik Paris a 20 successi | -4 da Thoeni Tomba inarrivabile

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha conquistato la sua ventesima vittoria in carriera nelladeldi sci. L’azzurro ha dominato la discesa libera di Bormio e ha così raggiunto questo importante traguardo, rafforzando il terzo posto nelladegliplurivittoriosi nella massima competizione internazionale itinerante. L’altoatesino, che vanta 16in discesa e 4 in superG, si è portato a quattro lunghezze di distacco dal secondo posto occupato da Gustav. Sci, a Bormio vince sempre! Imperatore della Stelvio, 6° trionfo da record in discesa! Il primo posto nella graduatoria è detenuto stabilmente da Alberto, che con i ...

Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : Una prova P-E-R-F-E-T-T-A! ?????? #EurosportSCI | #FISALpine | #Bormio | #Paris - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris vince per la settima volta la discesa libera a Bormio - Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: Con Stefanie Horn a Casa Italia Collection Fisi! ???? Siamo a Bormio #ItaliaTeam per la tappa di Coppa del Mondo di sci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Fantastico recupero di Federica Brignone, che nella seconda manche del gigante di Coppa del Mondo a Lienz, in Austria, rimonta di 8 posizioni col miglior tempo ma deve accontentarsi di chiudere ai ...Il nostro portacolori, alla ventesima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ha preceduto con enorme disinvoltura gli svizzeri Marco Odermatt (a 24 centesimi) e Niels ...L’altoatesino è tornato al successo vincendo la discesa libera di Coppa del mondo sulla pista Stelvio di Bormio, di gran lunga la sua preferita. Un risultato storico perché è il settimo successo (6 in ...Federica Brignone ha concluso al quarto posto il gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La valdostana si è resa protagonista di un'eccellente prova sulle nevi a ...