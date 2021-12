Sci alpino | classifica podi italiani in Coppa del Mondo | Dominik Paris rafforza il 6° posto

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha ottenuto la 20ma vittoria indelcon il successo odierno in discesa libera a Bormio, in Italia: oggi l’azzurro centra il 40°o complessivo in carriera, ritoccando tra le altre statistiche, anche quella del numero totale di top 3 nel circuito maggiore. L’azzurro, che in stagione ha visto Sofia Goggia prima salire al settimoin solitaria nella graduatoria deglipiù spesso sulo nella storia, poi avvicinarsi ulteriormente al sesto, ora si riporta a +2 sulla bergamasca.con il piazzamento odierno totalizza in carriera 20 primi posti, 10 secondi e 10 terzi. Sci, a Bormio vince sempre! ...

AGI - Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54'63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54'87) e Niels Hintermann (1'55'43). ...Così l'azzurro Dominik Paris commenta ai microfoni di Rai Sport la vittoria nella discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 dimaschile. 'Mi trovo bene qui, non ...Dominik Paris ha ottenuto la 20ma vittoria in Coppa del Mondo con il successo odierno in discesa libera a Bormio, in Italia: oggi l'azzurro centra il 40° podio complessivo in carriera, ritoccando tra ...La sesta gemma nella discesa sulla Stelvio porta Dominik Paris nella storia dello sci: le parole rilasciate ai nostri microfoni nel parterre, la soddisfazione di Marsaglia e ...