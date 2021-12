Scandalo in Russia | sciolta Memorial International | l’Ong per i diritti umani

Leggi su yeslife

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Corte Suprema russa ha ordinato la chiusura diche lotta per la libertà e per la tutela deinella Federazione Russa. Ennesimo colpo basso per la libertà in. L’ultima piega tragica alla tutela deiè stata annunciata questo martedì 28 dicembre dalla Corte suprema russa con la L'articolo proviene da YesLife.it.