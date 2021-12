Sassuolo, è derby d’Italia per Scamacca e Frattes: l’Inter pronta al braccio di ferro con la Juventus (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianluca Scamacca e Davide Frattesi al centro del mercato: derby d’Italia fra Inter e Juventus per i due del Sassuolo derby d’Italia per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due classe ’99 del Sassuolo finiti in cima alla lista della Juventus, da diversi giorni ormai, potrebbero finire al centro di un vortice di mercato. Anche l’Inter sarebbe interessata all’attaccante e al centrocampista neroverde, tanto da far scattare un vero e proprio braccio di ferro fra i due club per i talenti azzurri. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianlucae Davidei al centro del mercato:fra Inter eper i due delper Gianlucae Davidei. I due classe ’99 delfiniti in cima alla lista della, da diversi giorni ormai, potrebbero finire al centro di un vortice di mercato. Anchesarebbe interessata all’attaccante e al centrocampista neroverde, tanto da far scattare un vero e propriodifra i due club per i talenti azzurri. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

