Santa Marinella, è ai domiciliari ma si organizza per Capodanno con… un quintale di botti (Di martedì 28 dicembre 2021) Santa Marinella – Si intensificano, in queste ore che precedono la fine dell'anno, i controlli dei Carabinieri a Roma e Provincia volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di botti e giochi pirotecnici pericolosi onde prevenire gravi incidenti. A Santa Marinella, i Carabinieri, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, già noto alle forze dell'ordine in quanto attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ipotizzando per lui i reati di detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente. I Carabinieri, nel corso di servizi volti a garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di trascorrere la fine dell'anno in serenità, hanno eseguito un capillare controllo dei soggetti e delle attività commerciali notoriamente ...

