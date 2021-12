Sanremo | le ultime sulla co – conduzione del Festival

(Di martedì 28 dicembre 2021) Rumors circolano da settimanee i dubbi su chi affiancherà Amadeus alladella sua terza avventura sanremese. Il capitolo Fiorello è stato affrontato dallo stesso direttore artistico qualche settimana fa. Il dialogo con lo showman siciliano verrà aperto solo a ridosso della kermesse musicale. Intanto continuano a circolare rumors sugli altri nomi. Il settimanale “Chi”, aveva dato per certa la presenza di Alessia Marcuzzi, smentita poi, come ricorda Dagospia che fa il punto della situazione, da “Corriere della Sera”. Secondo il sito di Dagospia l’ex conduttrice Mediaset non sarebbe nemmeno stata presa in considerazione per2022. Notizie, retroscena, indovinelli. A lume di Candela è online su Dagospia https://t.co/fCvbC2jguu — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 27, 2021 Smentite anche le ipotesi, ...

