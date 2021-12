Sangiovanni e Giulia Stabile festeggiano il primo anno del loro amore (Di martedì 28 dicembre 2021) DALLA CASETTA DI AMICI AL primo ANNIVERSARIO: Giulia Stabile E Sangiovanni UN anno DOPO All’interno della ventesima edizione di Amici, è sbocciato l’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile. Nelle scorse ore, hanno festeggiato insieme il loro primo anniversario. LEGGI ANCHE Amici 21, come si svolgerà il serale? Ecco tutti i dettagli In ogni edizione del talent di Maria De Filippi, accade che qualche giovane allievo s’innamori. Infatti non sono mai mancate le coppiette di Amici. Nella ventesima edizione, la prima coppia che si era formata riguardava la ballerina Martina Miliddi di Lorella Cuccarini e il cantante Aka7even, di Anna Pettinelli. La ballerina di latino ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 dicembre 2021) DALLA CASETTA DI AMICI ALANNIVERSARIO:UNDOPO All’interno della ventesima edizione di Amici, è sbocciato l’tra il cantantee la ballerina. Nelle scorse ore, hfesteggiato insieme ilanniversario. LEGGI ANCHE Amici 21, come si svolgerà il serale? Ecco tutti i dettagli In ogni edizione del talent di Maria De Filippi, accade che qualche giovane allievo s’innamori. Infatti non sono mai mancate le coppiette di Amici. Nella ventesima edizione, la prima coppia che si era formata riguardava la ballerina Martina Miliddi di Lorella Cuccarini e il cantante Aka7even, di Anna Pettinelli. La ballerina di latino ...

