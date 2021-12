Salerno, il Teatro Verdi rinvia i concerti di Capodanno (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In considerazione dell’evoluzione pandemica, la Direzione Artistica del Teatro Verdi di Salerno- a scopo cautelare – ha deciso di rinviare a data da destinarsi i due concerti di Capodanno programmati per Sabato 1 gennaio presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l’evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la Biglietteria del Teatro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In considerazione dell’evoluzione pandemica, la Direzione Artistica deldi- a scopo cautelare – ha deciso dire a data da destinarsi i duediprogrammati per Sabato 1 gennaio presso ilMunicipale Giuseppedi. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l’evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la Biglietteria del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

