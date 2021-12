Saldi, conto alla rovescia: il calendario regione per regione (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono ancora smaltiti i pasti e i pacchetti di Natale e già in molti pensano ai Saldi in arrivo dal 5 gennaio 2022. E così all’opportunità di fare qualche acquisto a sconto. Finora le spese, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, dovrebbero essere risalite rispetto al 2020. Pur restando lontane dai livelli pre-pandemia. Saldi, il calendario L’avvio dei Saldi invernali di fine stagione è fissato al 2 gennaio in pochi casi, e cioè per la Basilicata e la Sicilia. Poi tocca alla Valle d’Aosta. Il grosso degli sconti, però, partirà dal 5 gennaio. Menzione speciale per le località turistiche altoatesine. I Saldi invernali inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige sabato 8 gennaio e termineranno sabato 5 febbraio 2022. Tuttavia nei comuni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono ancora smaltiti i pasti e i pacchetti di Natale e già in molti pensano aiin arrivo dal 5 gennaio 2022. E così all’opportunità di fare qualche acquisto a s. Finora le spese, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, dovrebbero essere risalite rispetto al 2020. Pur restando lontane dai livelli pre-pandemia., ilL’avvio deiinvernali di fine stagione è fissato al 2 gennaio in pochi casi, e cioè per la Basilicata e la Sicilia. Poi toccaValle d’Aosta. Il grosso degli sconti, però, partirà dal 5 gennaio. Menzione speciale per le località turistiche altoatesine. Iinvernali inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige sabato 8 gennaio e termineranno sabato 5 febbraio 2022. Tuttavia nei comuni ...

